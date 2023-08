Rode kaart of niet voor Hervé Koffi? Referee Deparment reageert duidelijk op spectaculaire tackles

Charleroi-doelman Hervé Koffi liet zich tegen Anderlecht opvallen met een vliegende tackle. Tot ieders verbazing kreeg hij geen kaart.

Halfweg de eerste helft liet Charleroi-doelman Koffi de bal te ver van de voet glippen. Hij probeerde zijn fout nog recht te zetten, maar vloog daarbij met gestrekt been richting Anderlecht-spits Dolberg, die de tackle nog kon ontwijken.

Koffi speelde de bal dan wel, maar er was toch wel een hoge intensiteit. Toch hield scheidsrechter Lothar D'Hondt de kaarten op zak. Bertrand Layec van het Belgische Referee Department steunt die beslissing van D'Hondt.

Het is een spectaculaire fase, indrukwekkend zelfs. Omdat de doelman zijn controle mist, wil hij koste wat het kost de bal recupereren. De indrukwekkende kant is niet voorzien in de reglementen. Een zware overtreding die wordt bestraft met een rode kaart heeft zeer specifieke criteria", zegt Layec.

"Die criteria zijn onder meer een fysieke impact en het in gevaar brengen van de fysieke integriteit van de tegenstander. Dat is hier gelukkig niet het geval is. Technisch gezien zouden we nog steeds hebben aanbevolen om het spel te stoppen, door het spectaculaire karakter ervan."

Koffi kreeg volgens Layec dus terecht geen rood. "Het gebrek aan controle van de keeper betekent dat het als roekeloos beschouwd kan worden. En dus, zoals bepaald in de spelregels, wordt de keeper met een vrije schop en een waarschuwing bestraft. Maar voor ons is het in geen geval een rode kaart. Zowel op het veld als in de VAR-room."

"De fout van Lothar D’Hondt is dat hij het spel niet stil legt en dat hij geen duidelijke boodschap heeft gegeven in de intense minuten van de belangrijke wedstrijd. Dat is het enige wat we hem kunnen verwijten in die fase", besluit Layec nog.