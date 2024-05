Heel de familie naar de tatoeëerder als deze speler de titel wint: "Ik wil een plaatsje naast mijn broers"

Dit weekend staat er opnieuw een Brusselse derby op het programma. De titelstrijd kan er weeral een keerpunt kennen, want Union kan zich geen nieuw verlies veroorloven. Union-verdediger Kevin Mac Allister strijdt voor een plaatsje in de geschiedenisboeken en... op de arm van zijn familie.

Mac Allister is een wat ongewone verschijning als centrale verdediger bij Union. Als 'dwerg' van 1m75 staat hij naast reuzen als Burgess en Machida, maar dat valt nauwelijks op. Wat hij te kort komt in lengte maakt hij meer dan goed met inzet en onverzettelijkheid.

Mac Allister riskeert lijf en leden om zijn lengte te compenseren

De 26-jarige Argentijn is weeral zo'n product van die ongelooflijke datascouting van Union. Die kan voorbij de gebreken zien. Toen de Brusselaars hem vorige zomer gingen halen, wisten ze al dat hij eender welke spits of flankspeler in zijn achterzak kon steken door zijn snelheid, positionering en duelkracht.

Hij neemt de bluts bij de buil. Zijn speelstijl heeft als nadeel dat hij heel wat fysieke schade oploopt. De meeste kan hij wel afschudden, maar zo moest hij dit seizoen ook al eens twee wedstrijden missen omdat er een tand of drie scheef geslagen werd in het duel tegen Frankfurt. Zo kort zit hij erop.

Onlangs stond hij zes weken aan de kant met een hamstringblessure. In de 9 wedstrijden die hij in totaal miste, pakte Union 20 procent minder punten dan met hem. "Ja, maar we zullen nooit weten of het beter zou zijn geweest met mij op het veld, vooral aan het begin van de play-offs", blijft hij bescheiden.

"Hoe dan ook, daar denk ik niet aan. Ik wil gewoon het beste van mezelf tonen en alles geven op het veld. Bewijs: kijk naar mijn tanden en mijn vingers", lacht hij.

Heel de familie naar de tatoeëerder

Hij speelt tegenwoordig met een mondbescherming, want de broer van Argentijns wereldkampioen Alexis moet er goed uitzien als hij poseert voor het familieproject indien ze de titel winnen. "(lacht) De familie heeft inderdaad al een tatoeage van Alexis staan", knikt hij.

"Toen hij wereldkampioen werd zetten mijn mama, ikzelf en mijn broers een tatoeage van hem. Net als van mijn broer Francis, die vorig seizoen kampioen werd met Rosario Central. Ik hoop daar ook een plaatsje op te krijgen ja."

Hij beseft wel dat de Brusselse derby zeker niet verloren mag worden. Met nog drie matchen na het onderlinge duel zou een kloof van vier punten wel eens beslissend kunnen zijn. "Dit is een finale voor de finale van donderdag. Anderlecht is een goeie ploeg, zelfs met hun geblesseerden, maar wij zijn enkel op onszelf geconcentreerd."