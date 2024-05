Over Anderlecht wil Alexander Blessin niet praten, maar: "We zullen zien of de nederlaag van Club Brugge effect heeft op prestaties in de competitie"

Alexander Blessin is terug in de titelrace met Union en wil niet denken aan de druk. Volgens de T1 zullen de Brusselse derby en de wedstrijd tegen Club Brugge niet bijzonder beslissend zijn.

Union SG startte bijzonder slecht aan de Champions' Play-offs. Uiteindelijk heeft de Brusselse ploeg toch zijn draai gevonden na twee overwinning tegen Antwerp.

Zondag wacht er alweer een belangrijke opdracht. Dan komt Anderlecht op bezoek in het Dudenpark. Maar over de tegenstander wil Blessin weinig kwijt.

"Ik wil niet over Anderlecht spreken", begint hij volgens Het Nieuwsblad. "We concentreren ons op onszelf. Het interesseert mij niet of ze nu wel of niet in vorm zijn."

"Of Dreyer en Schmeichel nu wel of niet spelen, maakt ook niet uit. Echt. We weten wat we moeten doen, gelijk wie speelt. We zijn klaar."

In de kleedkamer is ook weer alles in orde. "We hebben een goed gevoel na de twee zeges. Ik zie vaker een glimlach in de groep en ik voel meer energie. Dat zien we bij elke oefening."

"De titelstrijd ligt nog volledig open vind ik. We zullen zien of de nederlaag van Club Brugge tegen Fiorentina een effect heeft op de prestaties in de competitie. Ik wil niet beginnen te rekenen, daar hou ik niet van. Er zijn alleszins nog drie teams in de running voor de titel", besluit hij.