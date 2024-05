KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck komt met fikse waarschuwing voor eigen spelers

KAA Gent staat voor een belangrijk duel. Als de Buffalo's zaterdag winnen van KV Mechelen, zijn ze zeker van eindwinst in de Europe Play-offs.

Afgelopen weekend won KAA Gent nog met 3-2 van KVC Westerlo. Toch was Hein Vanhaezebrouck niet tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

"Wij moesten ondergaan. Dat is ook een uitdaging: onze kwaliteit moet omhoog. Als je ziet hoeveel problemen we hebben gekend tegen Westerlo, zowel defensief als in balbezit", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik zeg niet dat je PO2 niet zal winnen maar dan kun je morgen wel de match verliezen en dan sta je maar drie punten voor met nog drie matchen te gaan."

Hij komt nog met een zeer duidelijke waarschuwing voor zijn spelersgroep. "Thuis tegen Mechelen was het belangrijk om te winnen en dat hebben we ook verdiend gedaan."

"Nu trekken we in een meer comfortabele positie naar Mechelen maar als we in Mechelen dezelfde kwaliteit brengen als tegen Westerlo, dan belooft dat weinig goeds. Hopelijk is iedereen zich bewust van het niveau van de match en zijn we er klaar voor."