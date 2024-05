'Het einde van een buitengewoon tijdperk': groot nieuws bij Borussia Dortmund dat na 12 jaar afscheid neemt van clubicoon

'Een buitengewoon tijdperk loopt ten einde deze zomer', klinkt het bij Borussia Dortmund. Marco Reus zal de club aan het einde van het seizoen transfervrij verlaten.

Heel groot nieuws uit Duitsland. Daar kondigde Borussia Dortmund vrijdag aan dat Marco Reus zijn contract niet zal verlengen.

Twaalf jaar na zijn komst heeft de 34-jarige speler 424 wedstrijden gespeeld in de kleuren van BVB. Hij scoorde er 168 doelpunten en was goed voor 128 assists.

'In de zomer komt er een einde aan een bijzonder tijdperk. Borussia Dortmund en zijn langdurige aanvoerder Marco Reus zijn wederzijds overeengekomen om het contract van de speler, dat aan het einde van het seizoen afloopt, niet te verlengen', klinkt het bij de club.

Reus reageerde zelf al even op het nieuws. "Ik ben ongelooflijk dankbaar en trots op deze speciale tijd bij mijn club Borussia Dortmund. Ik heb meer dan de helft van mijn leven bij deze club doorgebracht en van elke dag genoten, ook al zijn er natuurlijk ook moeilijke momenten geweest."

"Ik weet nu al dat ik het moeilijk zal vinden om aan het einde van het seizoen afscheid te nemen. Toch ben ik blij dat er nu duidelijkheid is en dat we ons volledig kunnen richten op de zeer belangrijke laatste wedstrijden die we nog moeten spelen."

"We hebben een groot doel voor ogen dat we met z'n allen willen bereiken. Daarvoor hebben we al onze ongelofelijke fans nodig, aan wie ik mijn oprechte dank wil uitspreken voor hun ongelofelijke steun door de jaren heen", besluit Reus.