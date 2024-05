Alweer alles of niets voor KV Kortrijk: "Ik heb maar één doel voor ogen"

KV Kortrijk staat een week na de belangrijke wedstrijd tegen RWDM alweer voor een duel waarin het alles of niets is. Coach Freyr Alexandersson blikt even vooruit.

KV Kortrijk speelt zondag thuis tegen KAS Eupen. Alles of niets, want er moet gewonnen worden. KVK heeft momenteel 28 punten en staat derde in de Relegation Play-offs. "We moeten gewoon winnen", begint coach Freyr Alexandersson bij Het Nieuwsblad. "Het is een nieuwe finale. De vorige wedstrijd tegen hen was echt niet goed, van beide kanten." "Nu is het opnieuw een totaal andere situatie. Ze zullen ook wakker zijn. Ze geven nooit op en ze hebben nog een kans om zich te redden." Alexandersson hoopt dat één bepaalde speler zich wat zal inhouden. "Charles-Cook viel goed in die match toen. Hij schoot het leer zeer goed voorbij Pirard, dat was jammer voor ons. Hopelijk speelt hij zondag niet zo fantastisch." "Ik wil gewoon die wedstrijd winnen. De vorige thuiswedstrijd was ik erg teleurgesteld na die nederlaag. Nu heb ik maar een doel voor ogen: winnen. Dat willen de spelers ook, ze zijn hongerig. Stel het wordt onze laatste thuiswedstrijd, dan moeten we er een mooie van maken", besluit Alexandersson.