Doelman De Busser voelt dat Lommel klaar is voor finale tegen Deinze na winst tegen Zulte Waregem

Lommel schakelde Zulte Waregem uit en wist zich te plaatsen voor de finale van de Promotion Play-offs. Zondag ontvangen de Limburgers Deinze in de heenwedstrijd. Doelman Jari De Busser heeft alle vertrouwen in een goede afloop.

"Deinze ligt ons minder, zeker de laatste wedstrijd niet. We hebben er thuis met 1-0 tegen gewonnen, maar in Deinze waren we helemaal niet goed en wordt het toch nog 3-2", herinnert De Busser zich nog goed.

"We speelden echt geen goede wedstrijd in Deinze, maar we scoorden daar wel twee keer. We moeten daar aan denken en weten dat we altijd wel kans maken. Ik denk dat we sowieso wel gaan scoren."

Tegen Zulte Waregem lukte het en de doelman wil die lijn graag doortrekken in de finale. "Als we een volwassen wedstrijd spelen zoals tegen Zulte Waregem, dan denk ik dat we het wel tot een goed einde kunnen brengen."

We zijn goed als er druk op staat

"We zijn goed in wedstrijden waar wat druk op staat. Ik herinner me ons tweeluik tegen Beerschot en Zulte Waregem, dat waren twee goede wedstrijden die we met 0-3 en 3-0 afsloten. Zulke wedstrijden spelen we heel volwassen uit en dat is een teken dat we dat wel kunnen."

"Dat is misschien niet heel het seizoen altijd gelukt, maar het feit dat we dat nu wel kunnen is ook het teken dat we daar als ploeg in zijn gegroeid. We hangen als ploeg goed aan elkaar."