Elias Cobbaut heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd gespeeld voor KV Mechelen

Elias Cobbaut zal mogelijks niet meer in actie komen voor KV Mechelen. Een harde klap voor de club in de strijd om Europees voetbal.

Elias Cobbaut heeft misschien wel zijn laatste wedstrijd voor KV Mechelen gespeeld. De verdediger kampt met een blessure die wel eens ernstiger kan zijn dan verwacht.

Cobbaut stond tegen OH Leuven niet op het wedstrijdblad. Er werd een lichte blessure gemeld. Uiteindelijk lijkt het toch ernstiger dan verwacht.

"Coucke en Cobbaut hebben niet getraind en zullen niet spelen tegen KAA Gent", vertelde Besnik Hasi op zijn persconferentie. "Cobbaut heeft heel veel gegeven en heeft nu al enkele weken last."

"Of hij dit seizoen nog in actie komt, hangt af van het feit of we nog in de running zijn voor de eerste plek. Ik heb liefst dat hij in schoonheid afscheid kan nemen. Maar indien niet ,heeft hij zijn job gedaan, de club mag hem dankbaar zijn."

Cobbaut wordt tot aan het einde van het seizoen uitgeleend door Parma. Zo heeft hij misschien wel zijn laatste wedstrijd voor KV Mechelen gespeeld tegen Standard.