'Anderlecht toont concrete interesse in aanvallende middenvelder maar krijgt concurrentie van twee andere JPL-clubs'

Anderlecht is momenteel nog volop in de titelstrijd. Toch wordt er bij paars-wit ook al druk voorbereid op volgend seizoen.

Anderlecht doet op dit moment helemaal mee voor de titel. Paars-wit staat op kop met 42 punten. Club Brugge telt er evenveel en Union SG volgt met 41 punten.

Maar achter de schermen bereidt de club zich ook al goed voor op volgend seizoen. Anderlecht zou zijn oog hebben laten vallen op een aanvallende middenvelder.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri toont paars-wit concrete interesse in Himad Abdelli. Afgelopen zomer zouden de Brusselaars ook al geïnteresseerd zijn geweest.

Abdelli speelt momenteel in de Franse Ligue 2 bij Angers SCO. Daar speelt hij iedere wedstrijd als hij niet geblesseerd of geschorst is.

Maar volgens Tavolieri krijgt Anderlecht nog wel wat concurrentie. Hij meldt dat er nog twee andere JPL-clubs ook interesse tonen.