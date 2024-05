Deinze zet nieuwe stap richting promotie en neemt werkpunten mee: "Probeer maar eens niet aan een roze olifant te denken"

KSMK Deinze staat opnieuw een stap dichterbij de Jupiler Pro League. Tegen Patro Eisden hadden ze het een helft moeilijk, maar uiteindelijk kwam de 0-4 bonus uit de heenwedstrijd nooit in het gedrang en werd er zelfs nog gewonnen.

Na de wedstrijd was coach Hans Somers tevreden met de kwalificatie voor de finale van de Promotion Play-off. Al betaalde zijn team zeker in de eerste helft nog wel het nodige bibbergeld, want Patro Eisden ging er meteen vol voor na de 0-4 uit de heenmatch.

"We hebben het moeilijk gehad in de eerste helft. Er ging chaos gemaakt worden en dat is duidelijk gebeurd. We hebben het wat over ons heen gekregen", aldus coach Somers in zijn analyse na de 2-1 overwinning.

© photonews

"Ze gebruikten veel hoge ballen en drukten ons weg. We waren te slordig in de omschakeling. Het zijn leermomenten, dit soort cupmomenten. Dit was meer een bekerwedstrijd dan een competitiematch, en bij een cupmatch zit er elektriciteit in de lucht."

Veel gele kaarten

In een niet eens onsportieve strijd pakte zijn team vijf gele kaarten: "Als je tegen iemand zegt geen kaarten te pakken, dan gaan ze dat net wel doen. Probeer maar eens niet te denken aan een roze olifant en het is het eerste waar je aan denkt."

"Na de rust hebben we iets meer druk gezet en zo zijn we vanuit een laag blok in de omschakeling gegaan. Toen vonden we iets beter de oplossingen en na de gelijkmaker werd het voor hen moeilijk", aldus nog Hans Somers.