KRC Genk-coach Wouter Vrancken maakt geen geheim van wat de club wil bereiken: "Dat is ons eerste doel"

KRC Genk neemt het zaterdagavond op tegen Cercle Brugge. Dit nadat de Limburgers twee keer op rij verloren van Club Brugge.

KRC Genk krijgt zaterdag een kans om recht te veren na de dubbele nederlaag tegen Club Brugge. Het werd 4-0 en 0-3.

Het grote probleem bij KRC Genk lijkt te liggen bij het maken van doelpunten. Thuis tegen Club Brugge begon Genk veel beter, maar vergat het zichzelf te belonen.

Toch relativeert coach Wouter Vrancken dat probleem een beetje. "In de vier wedstrijden voor Club waren we wel efficiënt en toonden we stabiliteit. Het is zaak om daar weer aan te pikken", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

Het doel van de Limburgers is om vol voor een Europees ticket te gaan. "We gaan vol voor de zege op Cercle, op die manier zouden we een heel grote stap zetten richting vierde plaats."

"Dat is nu ons eerste doel, we willen een Europees ticket op zak steken. Pas als dat binnen is, kan je eventueel in het slot van deze play-offs nog verder omhoog kijken."

Tolu is volgens HBVL klaar om te spelen tegen Cercle, al zal dat wel met een helm zijn. Na neurologische onderzoeken werd vastgesteld dat de Nigeriaanse spits geen schade heeft opgelopen.