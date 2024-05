Riemer rekent op deze speler in het bijzonder: "Nu is het tijd om een held te worden"

Het gaat om de knikkers nu. Elke misstap in de laatste vier wedstrijden kan de fatale zijn voor de drie overgebleven titelpretendenten. Dat geldt dus ook in het burenduel tussen Union en Anderlecht. Brian Riemer legt daarvoor de druk op de schouders van de man waarvan hij weet dat hij het aankan.

En dan hebben we het over Kasper Dolberg. De Deense spits heeft ijs door zijn aderen stromen. "(lacht) You can't rock his world", aldus Riemer. "Je kan hem niet van zijn stuk brengen. Al zeg je dat hij de slechtste aanvaller ter wereld is, zal hij zijn schouders eens ophalen en 'dank u' zeggen. In deze tijd met sociale media is dat niet slecht."

Druk voelt hij alvast niet. Riemer denkt/hoopt dat er nog zo in zijn kern rondlopen. "Druk? Hier moet je toch van houden? Dat is het grootste verschil tussen een winnaar en een gewone speler. Dan geniet je van de druk. Charleroi en RWDM, die hebben pas echt druk. Wij spelen voor iets schitterend, iets fantastisch."

"Dat gevoel probeer ik te verstevigen en te omhelzen. Ikzelf? Ik slaap fantastisch eerlijk gezegd. Het is voetbal. Ik stond twee keer op Wembley (voor de play-offs om te stijgen naar de Premier League met Brentford, nvdr.). Dat was de wedstrijd die financieel gezien de grootste wedstrijd ter wereld is. We wonnen één keer en verloren één keer. Maar dat is toch fantastisch om daar te staan?"

Anderlecht heeft wel verschillende van die spelers rondlopen die daarvan houden. "Dolberg, maar ook Delaney en Schmeichel. We hebben de kern samengesteld met karakters. Terwijl jullie discussiëren over wat de beste samenstelling van de ploeg is, moet ik daar ook rekening mee houden. Sommige spelers, zoals Dolberg en Delaney, zijn ook in staat om anderen beter te maken."

De drie titelpretendenten zullen allemaal op hun sterkhouders rekenen, weet ook Riemer. "Het zal aankomen op de magische momenten. Iemand die een ongelooflijke actie doet, een keeper die een penalty pakt, een ongelooflijke trap uit het niets..."

"We hebben jongens nodig die opstaan. Rits, Delany, Dolberg, Dreyer... moeten dat extra stapje zetten. Nu is het moment om een held te worden. We hebben 'game changers' nodig. Daar vind je ook de echte kampioenen..."