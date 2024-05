Extra jaar Challenger Pro League: waarop moet Essevee rekenen voor promotie?

Zulte Waregem speelt ook volgend seizoen in de Challenger Pro League. De vraag is uiteraard welke gevolgen dat allemaal heeft voor de club.

Geen titel of promotie voor Zulte Waregem. Nochtans was dat het minimum dat voor dit seizoen vooropgesteld werd. Na de degradatie wou Essevee meteen weer de stap terug naar de Jupiler Pro League zetten.

Maar dat is niet geluk. Volgens professor sportmarketing Wim Lagae is dit een klein economisch drama voor de club. “Diverse uitgaven doorlopen”, zegt Wim Lagae bij Focus/WTV. “Er is die mooie Elindusarena. Er is de Essevee-academie op maat van 1A. Diverse uitgaven zoals contracten van spelers lopen door, maar tegelijk verminderen lopende inkomstenbronnen sterk.”

Goede start nemen

Want bij Essevee werd grondig geïnvesteerd. “Net om uit de financiële hel van 1B te raken hebben de Vlaamse eigenaars vorige zomer een kapitaalsverhoging van 16 miljoen euro doorgevoerd, omdat men goed wist dat het heel belangrijk is om meteen die stap naar 1A te zetten.”

Lagae ziet het economische aspect, maar het sportieve blijft altijd onvoorspelbaar. “Misschien met een slankere of jongere kern kan men volgend seizoen een goeie start nemen, kan men in een goeie flow raken. Gelukkig is voetbal oncontroleerbaar, maar Zulte Waregem staat economisch voor een heel moeilijke uitdaging.”