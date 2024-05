📷 'Onthuld: De mysterieuze transfer waar niemand bij Club Brugge over praat'

Club Brugge is achter de schermen al volop bezig met volgend seizoen. Daarover wordt echter zo goed als niet gecommuniceerd.

De wedstrijden in de Champions Play-offs en de Conference League volgen elkaar heel erg snel op. Het is druk in het Jan Breydelstadion, maar dat geldt ook niet alleen voor de wedstrijden.

Achter de schermen wordt er naarstig gewerkt aan de ploeg voor volgend seizoen. Al wordt daar niet veel over gecommuniceerd. Enkel Ardon Jashari werd al aangekondigd als zomertransfer richting de volgende jaargang van blauwzwart.

Eerder was er al het gerucht dat Zaïd Romero naar Club Brugge zou komen. De speler bevestigt nu zelf in de Argentijnse media dat hij volgend seizoen in België speelt.

6 miljoen euro

“Ik ben me ervan bewust dat ik heel dicht bij een vertrek naar Brugge sta”, laat hij weten aan La Plata. “Daar heb ik me als kind voor klaargemaakt. Het is het resultaat van heel veel werk dat nu eindelijk een beloning krijgt. Dit is genieten.”

Met de deal zou een bedrag van 6 miljoen euro gemoeid zijn. Alles is in kannen en kruiken, het is gewoon nog wachten op de officiële bekendmaking van de transfer door beide clubs.