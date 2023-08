Anderlecht legt zich deze week toe op één ding: Riemer ziet waar probleem ligt

Anderlecht heeft 12 op 12 gepakt en dat zorgt voor het nodige vertrouwen in Neerpede. Toch zijn ze daar ook niet blind voor wat er nog beter kan. Deze week en tijdens de internationale break zal er vooral tactisch werk verricht worden.

"Als je gewoon spelers op het veld kan zetten en alles loopt goed, dan heb je geen coach nodig", dixit Brian Riemer gisteren. De Deen heeft alle puzzelstukken gekregen die hij nodig heeft, maar weet ook dat die nog niet perfect in elkaar passen.

De bedoeling is om de ruimte tussen de linies de komende weken veel kleiner te krijgen. Tegen Charleroi viel het weer op dat Anderlecht het veld soms veel te groot maakt. Waarmee we bedoelen dat de afstand tussen pakweg Vertonghen en Dolberg soms bijna 70 meter is.

Dat maakt het moeilijker om op te bouwen. Zeker omdat de drie middenvelders nog niet op elkaar ingespeeld zijn. "De coach vroeg me om hoger te gaan voetballen om de ballen tussendoor te kunnen geven", zei Leoni nog.

In een ideale wereld is die bijsturing niet nodig, maar Diawara, Rits en Leoni voetbalden vooral in de eerste helft te veel naast elkaar. Thomas Delaney bracht soelaas omdat hij wel degelijk dat verbindingspunt tussen middenveld en aanval wou spelen.

Maar ook de verdediging schuift nog niet hoog genoeg op, uit schrik voor de ruimte die ze in hun rug laten. Dat wordt deze week een werkpunt. Een evenwicht vinden tussen verdediging en aanval en zo het veld kleiner maken zodat de tegenstander - Genk in dit geval - niet tussen de linies kan voetballen.