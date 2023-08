Uitleg van Referee Department is helemaal van de pot gerukt: zelfs hun eigen reglement is duidelijk

Terwijl we meestal wel de uitleg van het Referee Department kunnen volgen, heeft scheidsrechtersbaas Bertrand Layec de geloofwaardigheid van het instituut gisteren geen plezier bewezen door te zeggen dat Hervé Koffi geen rode kaart had moeten krijgen.

Dat scheidsrechter D'Hondt en de VAR er geen kaart inzagen, was al erg genoeg, maar Layec kwam maandag bij Eleven/DAZN doodleuk vertellen dat ze daarin gelijk hadden. "Dolberg kon gewoon doorspelen en de doelman speelde de bal", aldus Layec.

Daar vergat hij even bij te vertellen dat als Dolberg een fractie van een seconde later sprong, er sprake zou zijn geweest van een zware blessure. En dan mogen we het reglement er even bijnemen.

"Ernstig gemeen spel: een tackle of aanval die de veiligheid van de tegenspeler in gevaar brengt, of met buitensporige kracht of geweld moet worden bestraft als ernstig gemeen spel. Iedere speler die, bij het betwisten van de bal, naar een tegenspeler springt langs voren, van op zij of langs achter door gebruik te maken van één of beide benen en hierbij met buitensporige kracht de veiligheid van de tegenspeler in gevaar brengt, begaat ernstig gemeen spel."

Dat is vrij duidelijk, denken we dan. Koffi voldeed in die fase aan al die parameters. Daarbij, de doelman vond zelf dat hij rood had moeten krijgen. Met zo'n uitleg doet Layec niemand een plezier, want niemand gelooft er een woord van. Als scheidsrechters een fout maken, moeten ze daar ook op gewezen worden.