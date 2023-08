Hervé Koffi komt met statement na vliegende tackles tegen RSC Anderlecht

Hervé Koffi lag na de match tussen Anderlecht en Charleroi stevig onder vuur. Voor velen had de doelman van de Carolo's rood moeten pakken.

De Burkinese doelman van Charleroi pakte enkele knappe reddingen, maar kon niet verhinderen dat zijn ploeg met 2-1 de boot in ging. Vooral twee vliegende tackles op Dolberg en Rits werden hem zwaar aangerekend. Voor velen moest hij rood gekregen hebben.

“Dit had mij inderdaad een rode kaart kunnen kosten”, vertelt hij aan La Capitale. “Gelukkig was dat niet het geval. Ik denk dat de scheidsrechter ook wel zag dat ik de bal raakte en niet de intentie had om iemand te raken. Ik wil dan ook mijn excuses aanbieden aan de speler (Dolberg, nvdr), als ik hem geraakt heb. Dat was helemaal mijn bedoeling niet”, gaat Koffi verder.

Toch vreesde hij geen tussenkomst van de VAR voor die dubbele fase. “Ik was niet bang voor rood, omdat ik wist dat ik de bal had. Als ik de speler had geraakt, zou ik bang moeten geweest zijn en ik denk dat ik hem in dat geval ook ernstig had geblesseerd. Maar omdat ik de bal raakte, was er geen enkele druk. Als ik de beelden zie denk ik dat ik aan een rode kaart en een paar matchen schorsing ontsnapt ben.”