Deelt Charleroi cadeau uit aan RWDM? Yannick Ferrera reageert op vrees van KV Kortrijk

Sporting Charleroi is al zeker van het behoud, ook al zijn er nog twee wedstrijden te spelen in de playdowns. De andere ploegen strijden nog om de barrageplek.

KV Kortrijk won vorig weekend van RWDM, waardoor het nog in de running blijft voor de tweede plaats in de playdowns. Al is het uitkijken hoe Charleroi voor de dag zal komen nu zij al zeker zijn van het behoud.

In Kortrijk vrezen ze dat RWDM wel eens gemakkelijk de overwinning kan pakken. Trainer Yannick Ferrera van de Brusselaars is heel erg duidelijk hoe hij over de situatie van Sporting Charleroi denkt.

Geen cadeaus

“Zoals ik al zei na de wedstrijd van vorig weekend, zullen het 11 spelers tegen 11 anderen zijn en de 22 mannen zullen alles geven om te winnen. Iedereen speelt voor geld, eer en de fans”, is hij heel erg duidelijk in La Capitale.

Voor Ferrera moet KV Kortrijk zich dan ook geen zorgen maken over de eerlijkheid van deze wedstrijd. “Ik verwacht geen cadeautjes van Charleroi. Het wordt een strijd die we zullen proberen te winnen”, besluit de coach.