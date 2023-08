Goal van Leoni had afgekeurd kunnen worden: Waarom grijpt de VAR niet in?

RSC Anderlecht won met 2-1 van Charleroi. Al zat er een geurtje aan het eerste doelpunt van paarswit.

Théo Leoni scoorde een heerlijk doelpunt voor RSC Anderlecht, maar 15 seconden ervoor lijkt Benito Raman op het veld te staan bij een snelle inworp.

Het doelpunt had dus afgekeurd kunnen worden, maar de VAR greep niet in. Ex-scheidsrechter Alexandre Boucaut geeft bij de RTBF de nodige uitleg bij de fase.

Het is op de beelden heel moeilijk te zien, maar als geen enkel deel van Ramans voet de lijn raakt, dan is de inworp niet geldig, geeft Boucaut mee.

Het is echter niet mogelijk voor de VAR om tussen te komen in dit soort fases. “Het is een spelhervatting, het is niet de verantwoordelijkheid van de VAR”, geeft Bocaut mee.

“Het zijn de mannen op het veld, de assistent die de positie van de voeten moet controleren. Maar volgens het protocol kan de VAR niet ingrijpen.”