Ronny Deila heeft er ineens een verrassend dilemma bij: Club Brugge kan hem bijzonder goed gebruiken

Club Brugge had het tegen Genk lange tijd niet onder de markt. Een uur lang moesten ze de wet van de sterkste ondergaan. Het middenveld kreeg ook geen controle over de match. Tot... Bryan Heynen uitviel en Deila ineens Eder Balanta van onder het stof haalde.

U herinnert het u misschien nog. Het was Scott Parker die het allesbehalve zag zitten met de Colombiaanse verdedigende middenvelder. De Brit zette hem uit de wedstrijdselectie en in januari van dit jaar werd hij verhuurd aan Schalke 04, ook al geen succesverhaal.

Geen duel verloren

Ook dit seizoen leek hij in de B-kern te gaan verkommeren tot zijn contract eind dit seizoen afloopt. Maar het was Deila die hem daar ging weghalen na het vertrek van Mats Rits, want Otasowie acht hij niet voldoende voor een rol als verdedigende middenvelder.

Balanta was al blij dat hij weer met de A-kern mocht meetrainen en maakte daar ook indruk op de Noor. Onyedika is voetballend dan misschien wel beter, niemand in de kern van blauw-zwart is een betere balafpakker.

Dat liet de 30-jarige tegen Genk ook zien. In de 26 minuten dat hij mocht opdraven, verloor hij geen enkel duel en gaf hij Club de controle over de wedstrijd. Ineens domineerde de thuisploeg, ook wel door het uitvallen van Heynen.

Balanta haalt de druk van de verdediging weg

Het was 'a man on a mission'. Een statement dat hij wel degelijk nog iets kan bijdragen aan de ploeg van Deila. Want voetballend was het ook niet minder dan Onyedika. Ballen afpakken en meteen inspelen. Zo staat Deila nu wel voor een dilemma, want hij heeft ook gezien wat iedereen zag: Balanta ontlast de verdediging die al meermaals onder vuur lag.

Als hij dan toch nog onder contract ligt, kan je hem maar beter gebruiken. Al zal de transferwaarde ook wel meespelen. De 22-jarige Onyedika vertegenwoordigt al gauw een slordige 10 miljoen euro en zal dan ook niet uit de ploeg gezet worden.

Maar als ze het moeilijk hebben, kan Balanta wel nog steeds zijn waarde hebben om er eens stevig in te vliegen.