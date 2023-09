Marc Degryse ziet groot probleem bij Club Brugge en is hard voor aanvallers

In de tweede helft zagen we een goed Club tegen Racing Genk, al mag het voor Marc Degryse allemaal wat dominanter.

Volgens de analist teert Club Brugge nog teveel op individuele klasse, zoals die van Andreas Skov Olsen (tegen Anderlecht). "Deila beweert dat Club steeds beter wordt, maar ik zie het niet. Club zou veel dominanter moeten zijn met deze kern", vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Dominantie die ook begint bij de spitsenpositie, want Thiago geeft voorlopig nog niet echt thuis bij blauw-zwart. "Zonder te willen stellen dat Thiago ‘een probleem’ is, blijf ik mijn twijfels hebben of dat nu dé spits is voor Club Brugge. Naar zijn mening heeft de spits té veel matige periodes en slechte acties in een wedstrijd."

"Langs de andere kant denk ik dat het nog heel vroeg is om die jongen nu al zijn vertrouwen af te nemen", voegt hij eraan toe.

Maar ook voor Philip Zinckernagel is hij hard. Volgens hem zou Ferran Jutgla zijn plek kunnen overnemen. "Dat zou dan misschien kunnen in plaats van Zinckernagel, wiens rendement ik al een paar wedstrijden ontgoochelend vind."