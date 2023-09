Ronny Deila wil dit zoveel mogelijk vermijden: "Jongens tegen mannen"

Een helft voor Genk, een helft voor Club. Ook Ronny Deila zag dat na een aangename partij voetbal.

"In de eerste helft was Genk veel beter dan wij. Wij kwamen toen overal te laat. Maar in het tweede helft was het omgekeerd. Op het einde hadden we misschien nog moeten winnen, maar we hadden het ook kunnen verliezen in de eerste helft", klonk het bij Deila.

En over die eerste helft, was hij allesbehalve tevreden. Het is niet de eerste keer dat Club zwak aan een wedstrijd begint. "Toen speelden we te voorzichtig, het was jongens tegen mannen in het begin. Het is ons nu een paar keer overkomen dat we te slap aan de wedstrijd beginnen, daar moeten we lessen uit trekken."

Het tweede bedrijf was dan weer helemaal voor Club, zonder veel echt grote kansen te creëren. " In de tweede helft waren we daarentegen dominant, zaten we voortdurend op de helft van Genk. We hadden alleen onvoldoende uitgespeelde kansen, dat was het enige dat beter kon."