Club Brugge-fans zijn er helemaal klaar mee: "Hij kan het gewoon niet"

Club Brugge speelde donderdag 1-1 gelijk tegen KRC Genk. Er waren goede dingen die Club kan meenemen naar volgende wedstrijden, maar de fans zagen toch dat er één speler was die de verwachtingen niet kon inl

Zo wordt op X, wat vroeger Twitter was, veel geschreven over Igor Thiago. Volgens veel Club-fans kan de spits niet mee met het niveau dat geëist wordt van hem. Laten we voor hem hopen dat hij vandaag nog niet op X gekeken heeft...

Of de kritiek die hij krijgt terecht is valt nog ter discussie. Zo kon de Braziliaanse spits dit seizoen in acht wedstrijden al vier keer scoren. Hij zet bovendien ook nog redelijk veel druk op de verdediging van de tegenstander. Wat wel zeker blijft is dat Thiago als zondebok wordt gebruikt na het gelijkspel.

Reacties van Club Brugge-fans

"Thiago doet altijd alles verkeerd. Ongelooflijk."

"Ik weet niet wat ik erger vind: het feit dat Thiago elke match een handvol kansen mist, of het feit dat hij er gwn mee staat te lachen. Club onwaardig momenteel."

"#Thiago kan het gewoon niet."

"Thiago wat een miskoop."

"Die missers van thiago. Ongelofelijk. Pff."

"Thiago doet me denken aan een Lukaku, zonder de goals."