Wouter Vrancken richt zich tot Club Brugge-speler: "Die mag blijven zagen, ofwat?"

We zagen een aangename Club Brugge-Racing Genk gisterenavond, maar er is een ding waar Wouter Vrancken zich gisteren aan stoorde.

Zo was er duidelijk te horen dat hij zich ergerde aan de zijlijn. "Hans Vakanen, mag die blijven zagen, ofwat?", klonk het bij de Genk-coach.

Hans Vanaken zelf, die gaf toe dat hij tijdens de match regelmatig de confrontatie met de ref opzocht. "Maar dat hoort erbij."

"Ik vond dat hij in de eerste helft dezelfde soort fouten meer in hun voordeel floot. Dan voel je je benadeeld en mag je daar toch iets over zeggen?"

"Daarna heb ik hem nog eens goed teruggepakt door een bal op hem te schieten", zegt de Brugse aanvoerder met een knipoog. "Dat was niet bedoeld, maar het was er wel goed op. We konden er ook allebei om lachen."