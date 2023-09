Hans Vanaken komt met PlayStation-vergelijking na knap doelpunt

De eerste helft was voor Genk, de tweede voor Club. Met een knap kopbaldoelpunt bracht Hans Vanaken Club Brugge langszij.

Een specialiteit van de aanvoerder van Club. “Het is een van mijn kwaliteiten om in de zestien te komen. Het was niet de makkelijkste bal om binnen te koppen. Maar soms is dat leuker, want je zet gewoon je hoofd ertegen en hoopt dat de bal goed gaat. Dat was nu het geval. Op de PlayStation zal je toch al een serieuze combinatie van knopjes moeten indrukken om die bal zo binnen te koppen."

“Wat de trainer aangaf in de rust? Om hoger druk te gaan zetten, meer intensiteit te brengen en er meer in te geloven. Je ziet in de tweede helft dat als je ze onder druk gaat zetten, ze lange ballen moeten gaan spelen en dat is ook niet hun favoriete spel. Dan kan je constant op hun helft druk zetten en als je zo hoog de bal kunt recupereren, zit je snel aan hun goal."

Iets wat op het einde bijna beloond werd. "Op het einde kwamen er nog een aantal kansjes. Igor (Thiago, red.) die net niet die bal kan binnenleggen. Als je in de eerste helft speelt zoals in de tweede helft, dan win je gewoon", is Vanaken duidelijk.