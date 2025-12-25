Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

Voor Nicky Hayen wordt het een debuut bij KRC Genk tegen Club Brugge, voor Ivan Leko een kans om 9 op 9 te pakken bij zijn nieuwe ploeg. Voor Genk ligt er werk op de plank. Véél werk op de plank.

KRC Genk staat momenteel zevende in de Jupiler Pro League. Als het de komende elf wedstrijden de top-6 wil bereiken en zo de Champions' Play-offs wil halen, dan zullen er de komende maanden matchen moeten worden gewonnen.

Vuur en passie als modewoorden van het jaar?

Te beginnen meteen tegen Club Brugge? Dat is uiteraard geen evidentie voor Nicky Hayen en zijn troepen. Volgens Franky Van der Elst ligt er dan ook werk op de plank bij KRC Genk, ook voor de nieuwbakken coach die er nog maar pas is.

"Hayen zal bij Genk ook wel zijn werk hebben. Het is simpel: er moet weer gewonnen worden. ‘We moeten een reeksje neerzetten en dat begint met een overwinning’, zei hij daar zelf over. Dat is toch ook een oneliner die kan tellen", opende Franky Van der Elst zijn FOXPOP in Het Nieuwsblad.

KRC Genk heeft nog een moeilijk resterend programma

“Als ‘6 7’ het kinderwoord van het jaar was, dan waren de twee voetbalwoorden van het jaar, of toch zeker van de laatste twee weken, ‘vuur’ en ‘passie’. Die woorden heb ik de laatste weken al honderd keer horen voorbijkomen. Ook nu weer. En als ik dat dan hoor, rol ik soms toch eens met mijn ogen."

Lees ook... Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk›

"Vorig jaar was ‘grinta’ het woord dat in die context te pas en te onpas gebruikt werd en ook ‘intensiteit brengen’ is een tijdje zo’n modewoord geweest. Het is wel een feit Genk nu vooral resultaten nodig heeft. En zo eenvoudig wordt dat toch niet, gezien het resterende programma."