Club Brugge profiteert optimaal van penaltymisser van Racing Genk en komt tot op één punt in de stand

Club Brugge heeft thuis competitieleider Racing Genk verslagen met 2-0. Mignolet pakte een penalty van Tolu een kwartier voor tijd, Mechele en Skov Olsen vonden wel de weg naar doel.

Club Brugge-Racing Genk was de topaffiche van de 18de speeldag, waarin de nummer twee de leider ontving. Blauw-zwart kon de kloof bij winst verkleinen tot één punt, bij verlies liep Genk wel zeven punten uit.

Er werd vooraf veel verwacht van de topper, maar die stelde toch teleur in de eerste helft. Club had wel de beste kansen, maar Tzolis trapte een gemaakte goal na tien minuten toch nog onbegrijpelijk naast.

Racing Genk stelde aanvallend weinig voor, het kwam amper tot één schot voor de rust. Club kwam nog het dichtst bij de openingsgoal, Onyedika trapte op de paal. De 0-0 bij de rust was dus meer dan logisch.

Club Brugge bouwt prachtig op, maar vergeet uiteindelijk af te werken.



Ook na de rust waren er weinig kansen, het was wachten tot de 70ste minuut. Jashari trapte vanuit een scherpe hoek naast. Twee minuten later kreeg Genk een penalty na een overtreding van Ordonez op Tolu. De kans voor de leider om op voorsprong te komen.

Maar naar het beeld van hun wedstrijd liet Tolu de kans liggen, Mignolet koos de goede hoek. Dat zou Genk zuur opbreken, want vijf minuten later was het aan de overkant wel prijs. Mechele, met masker door een neusbreuk, kopte een hoekschop binnen.

Vijf minuten voor tijd maakte de landskampioen het helemaal af. Vanaken zette zich achter een vrije trap in het halve maantje, maar legde breed tot bij Skov Olsen. De Deen twijfelde niet en krulde met links heerlijk in het zijnet.

Die 2-0 gaf Club niet meer uit handen en de landskampioen komt in de stand zo tot op één punt van Racing Genk in de stand. De Limburgers waren aanvallend nergens, met de penaltymisser van Tolu als toppunt.