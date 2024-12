Thorsten Fink uit zijn frustaties na nederlaag van Racing Genk: "Als je dat niet hebt gezien..."

De voorsprong van vier punten is plots maar één puntje meer. Racing Genk ziet plots Club Brugge in de nek hijgen, coach Thorsten Fink reageerde na de nederlaag geïrriteerd.

Tolu had Racing Genk twintig minuten voor tijd op voorsprong kunnen trappen vanop de stip, maar Mignolet pakte de penalty. Club scoorde daarna wel nog twee keer met Mechele en Tzolis en hield de drie punten thuis.

"We speelden tegen een topteam", zei Genk-coach Thorsten Fink achteraf. "In dit soort wedstrijden is het eenvoudig: wij missen een penalty, zij scoren wel en winnen verdiend. En het is ook maar één wedstrijd", stelde Fink.

Fink maakt vergelijking met Bayern München en Borussia Dortmund

De trainer van Racing Genk raakte geïrriteerd toen hij meer vragen kreeg over de oorzaak van de nederlaag van zijn ploeg. "We wilden winnen. Als je dat niet hebt gezien, dan is het oké. Zij waren gewoon iets beter vandaag."

"Club is de nummer één van België, ook al zijn wij op dit moment de leider." Fink verwoordde het met een Duitse vergelijking. "Als Bayern München tegen Dortmund speelt, zegt Dortmund ook: Waarom? Bayern is een beter team."

"Het was mijn plan om de wedstrijd te controleren en proberen gevaarlijk te zijn op de tegenaanval. Dat is jammer genoeg niet gelukt. En dat ligt ook aan de sterkte van de tegenstander", besloot Fink nog.