Héél correcte analyse van Hendrik Van Crombrugge na Club-Genk: "Dat was gewoon lullig"

Hendrik Van Crombrugge is een nuchter man. Hij zocht geen excuses na de nederlaag in Jan Breydel. Club Brugge was gewoon beter dan Genk, was zijn conclusie.

Van Crombrugge reageerde bij DAZN en liet er geen twijfel over bestaan. "Die 2-0 is een correcte weergave van het spelbeeld. Club had in de eerste helft zeker drie open kansen, misschien zelfs meer", aldus de doelman.

"Zij missen die kansen en daardoor blijven wij in de wedstrijd. Daarna hebben we de kans om zelf een doelpunt te maken, maar die missen we. Dat kan gebeuren."

Daarna maakte Club wel het verschil. "Het was eigenlijk een lullig doelpunt", vond Van Crombrugge. "Ik kom in botsing met een eigen speler, Sadick. Je bent aan het kijken naar de bal en dan word je omvergelopen door een speler van je eigen team. Daar kan ik weinig over zeggen."

"Bij die tweede goal staat Skov Olsen alleen op zijn kant, terwijl we weten dat zijn linkervoet dodelijk is", was hij toch wat kritisch voor zijn eigen ploeg.

"Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid en dat zullen we zeker moeten analyseren. We zullen hard moeten blijven werken. We staan niet voor niets op kop. Dit is een zuur verlies, maar er is geen man overboord. We hebben nog twee belangrijke wedstrijden. Als we zes op zes pakken, is er niets aan de hand."