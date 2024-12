Mignolet speelde door VAR psychologisch spelletje met Tolu voor penalty: "Dat heb ik hem gezegd"

Simon Mignolet was twintig minuten voor tijd de held voor Club Brugge door een penalty te pakken. De doelman van Club Brugge praatte vooraf ook in op spits Tolu Arokodare.

Het stond nog 0-0 in Club Brugge-Racing Genk toen de Limburgers twintig minuten voor tijd een penalty kregen voor een overtreding van Ordonez op Tolu in de zestien. Dé kans voor de competitieleider om op voorsprong te komen.

Steuckers trapt normaal de penalty's, maar nu was het Tolu die trapte. Mignolet dook naar de juiste hoek en hield zijn netten schoon. Een belangrijk moment, want vijf minuten later scoorde Club zelf de openingsgoal dankzij een kopbal van Mechele.

Mignolet praatte in op Tolu

Doordat de VAR nog naar de fase keek, had Mignolet tijd om nog even iets te zeggen tegen Tolu. "Er waren twee mogelijkheden waar hij zou trappen. Ik heb gezegd dat ik zou blijven staan en hij niet door het midden moest trappen zoals Heymans."

"Gelukkig heeft hij dat niet gedaan", lachte Mignolet zijn tanden bloot. "Maar we verdienden vandaag wel om te winnen. We waren de betere in het spel, maar die penalty was wel een belangrijke fase. Die kon ik gelukkig pakken."

"Dat gaf ons ook weer een boost en vijf minuten later scoort Mechele ook dat bevrijdend doelpunt voor ons." Daarna maakt Skov Olsen het helemaal af voor Club. "Drie punten, maar niet meer of niet minder. Want het Belgisch kampioenschap duurt nog lang."