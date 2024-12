Kevin Denkey geeft Cercle Brugge een (half) afscheidscadeau in matige pot voetbal bij KAA Gent

KAA Gent en Cercle Brugge hebben op een vrij matige manier speeldag 18 in de Jupiler Pro League afgesloten. De bezoekers toonden zich de meest gretige ploeg, maar Gent was wel op voorsprong gekomen. Denkey gaf zijn team een mooi afscheidscadeau.

KAA Gent en Cercle Brugge wonnen beiden op donderdag in de Conference League en konden zich op die manier verzekeren van Europees voetbal na Nieuwjaar. Volgende week kunnen ze voor een nog betere uitgangspositie gaan zorgen in Europa.

Maar eerst dus voetballen in de Jupiler Pro League tegen elkaar. Gent kon met een overwinning over Antwerp en Union naar plaats vier springen in de stand, Cercle Brugge kon wegspringen van de voorlaatste plaats.

Afscheid van Denkey

Sven Kums stond in de competitie voor het eerst in maanden nog eens in de basis. Daardoor moest Ito plaatsruimen in de ploeg. Bij de bezoekers waren Ravych en Olaigbe de nieuwe namen, terwijl Denkey met een basisplek afscheid nam van de Jupiler Pro League.

De bezoekers begonnen het sterkst aan de wedstrijd en Roef moest al snel een keertje plat, terwijl Denkey en Olaigbe ook dicht in de buurt van de 0-1 kwamen. Aan de overkant was het bij de eerste echte grote kans meteen raak.

© photonews

Delorge ontfutselde de bal, gaf meteen mee aan Gandelman en die vond Sonko in de diepte. Een prima overhoekse trap en zo de voorsprong voor de thuisploeg. Nog voor de koffie hadden eerst Hjulsager en daarna Brown de 2-0 aan de voet, maar Delanghe was bij de pinken - ook al had het ook beter mogen afgewerkt worden.

Cercle Brugge kon meteen na de rust op gelijke hoogte klimmen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Een flinke verwittiging voor de Buffalo's, die zich gaandeweg echter opnieuw in slaap lieten wiegen.

Billijk gelijkspel?

Na balverlies van Sven Kums kregen ze bij Gent de bal nooit meer helemaal weg en uiteindelijk was het uitgerekend Denkey die van dichtbij in doel kon poeieren. Een mooi afscheidscadeau van hem aan Cercle Brugge.

Beide ploegen probeerden daarna nog de bakens te verzetten en een winning goal maken, maar dat zou niet meer lukken. Met de puntendeling schiet niemand eigenlijk echt wat op in de stand.