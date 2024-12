Crisis in Kortrijk: Dender haalt de voorslaghamer boven

Dender heeft een ruime uitzege weten te boeken op bezoek bij KV Kortrijk. Al bij de rust was de wedstrijd helemaal gespeeld. Een bleek Kortrijk kon nooit aanspraak maken op puntengewin en blijft zo achterin het klassement hangen. Dender doet een prima zaak.

KV Kortrijk en Dender konden de drie punten beiden goed gebruiken. De Kerels om onderaan wat weg te komen, de bezoekers om wat extra ademruimte te genereren. Door de zege van OH Leuven eerder op de zaterdag was het alle hens aan dek.

Dender had vorige week nog eens gewonnen en dus werd er niet gewisseld in de basiself. Bij de thuisploeg kregen we wél een wissel: De Neve kwam in de plaats van Dewaele in de elf van Alexandersson, die andermaal het kritische thuispubliek over zich heen kreeg.

Kortrijk laat zich naar slachtbank leiden

"Freyr buiten" en "Schijt aan het beleid" waren slechts enkele van de spandoeken die vanuit de spionkop van Kortrijk richting het veld werden getoond. Wat De Kerels lieten zien tegen Dender heeft niet geholpen om de druk van de ketel te halen.

Bij de rust was de wedstrijd al helemaal gespeeld. Na een kwartier ging het licht bij centrale verdediger Joao Silva tot twee keer toe uit, in twee minuten tijd kon Dender tot twee keer toe profiteren. Eerst scoorde Berte, daarna ook Scheidler.

© photonews

Nooit werd Dender echt in gevaar gebracht, op slag van rust kon Scheidler zijn goede wedstrijd bovendien bekronen met een tweede doelpunt. 0-3 bij de rust en dat zou uiteindelijk ook de eindstand gaan blijken te zijn.

Tweede helft maat voor niets

Na de rust drong Dender niet meer aan. Ze lieten Kortrijk betijen en lieten de thuisploeg komen. Toch konden De Kerels daar nauwelijks kansen door ontwikkelen, waardoor de zege van Dender nooit in het gedrang kwam.

In de stand komen de Oost-Vlamingen voor minstens een dagje in de buurt van de top-6, want de kloof met KV Mechelen is amper een puntje. Kortrijk van zijn kant blijft veertiende en ziet de kloof met de veilige twaalfde plek groeien tot vier punten.