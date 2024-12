Freyr Alexandersson twijfelt niet na duidelijke boodschap supporters, KV Kortrijk ziet sterkhouder uitvallen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Kortrijk beleefde een wel héél lastige avond tegen Dender. Defensieve blunders, drie tegendoelpunten in de eerste helft, aanvallend onmondig én bovendien viel sterkhouder Kadri ook nog eens uit. Een avond om snel te vergeten.

Hoe zwaar de blessure voor Abdelkahar Kadri zal zijn? Dat zal verder medisch onderzoek moeten uitwijzen. Maar de manier waarop hij na een tackle neerging met een verdraaide knie? Dat doet niet meteen het beste vermoeden.

Blessure Kadri

Het was de druppel die een al overvolle emmer deed overlopen. De Kerels waren een hele wedstrijd onmondig en kwamen met moeite tot een kans. Achteraan gaven ze dan weer drie doelpunten in cadeauverpakking weg - zeker de eerste twee.

De supporters waren dan ook furieus, al tijdens de match. "We hebben schijt aan het beleid", "Freyr out" en "Bestuur buiten" waren maar een paar van de zeer duidelijke spandoeken vanuit de spionkop.

Alexandersson twijfelt niet aan positie

"Neen, ik vrees niet voor mijn positie als coach van KV Kortrijk", aldus de IJslandse T1 Freyr Alexandersson na de match tegen PlaySports. "In deze wereld en zeker in België is de levensduur van een coach wel heel kort."

"Ik ben er me van bewust dat er naar de coach wordt gewezen als het fout loopt bij een ploeg. Ik werk elke dag heel hard met mijn staff en uiteindelijk is het niet mijn beslissing."