Den Dreef is de Bosuil niet: OH Leuven zet De Mil weer met de voeten op de grond en die zal vloeken om penaltymisser

Na de stunt op de Bosuil had Rik De Mil wel zin in een nieuw succesje buitenshuis. Het is het omgekeerde scenario geworden: OHL won voor het eerst onder Chris Coleman. Charleroi liet de kans van op de stip liggen om een punt mee te nemen.

De twee ploegen trakteerden het publiek aan Den Dreef op een evenwichtige eerste helft, waarin het initiatief al eens van kamp veranderde. Wel kon na 45 minuten besloten worden dat Charleroi de gevaarlijkste ploeg was. Dat had te maken met twee specifieke fases. De uitkomst was telkens dezelfde: de dwarsligger trilde, de netten niet.

Zeker bij die eerste kans was dat jammer voor de Carolo's, want die kwam voort uit heerlijk combinatiespel op de korte ruimte. Guiagon werd zo vrijgespeeld en knalde op de lat. Op het halfuur dacht Ousou dan een hoekschop binnen te tikken. Via de hand van doelman Leysen raakte Charleroi opnieuw de lat. OHL van zijn kant dreigde amper voor de pauze.

Eerste dreiging meteen prijs voor OHL

Charleroi voelde ongetwijfeld dat er meer in zat en drong ook het meest aan in het vierde kwartier, onder meer via een schot uit een scherpe hoek van Titraoui. Leysen kon dit poging wel correct verwerken. Op het uur nog meer goed nieuws voor de thuisploeg. N'Dri vond de ruimte om uit te halen en mikte netjes via de paal binnen: het eerste Leuvense gevaar was meteen goed voor de 1-0.

© photonews

Zo zaten de Carolo's plots in de problemen, tot Titraoui na een por in de rug neerging. Laforge wees naar de stip. Heymans zette zich achter de bal en trapte rechtdoor. Leysen had het ook zo ingeschat en stond pal: hij werd de held van OHL. Bij de bezoekers ging het ineens van kwaad naar erger. Vlak na de gemiste penalty mocht Andreou gaan douchen: de verdediger kreeg na een trekfout een tweede geel.

Schrijvers raakt nog de paal

Het werd zo helemaal onbegonnen werk voor de Zebra's om nog iets te rapen, zeker omdat ze ook de pedalen verloren in het slot. Ze ontsnapten nog aan de 2-0 toen een voorzet van Schrijvers op de verste paal strandde. Dabbagh kreeg rood na een opstootje. Een bittere nederlaag voor Charleroi, een deugddoende zege voor OHL.