Daan Heymans slaat mea culpa: "Ik moet me verontschuldigen"

Daan Heymans was gefrustreerd na de nederlaag in Leuven. Hij besefte dat zijn gemiste strafschop een van de keerpunten in de wedstrijd was.

De laatste weken waren moeilijk voor Daan Heymans. De middenvelder van Charleroi, die zes doelpunten maakte in de eerste zeven wedstrijden van het seizoen, heeft sindsdien slechts één keer gescoord. De gemiste strafschop tegen OH Leuven zal hem niet helpen om zijn vertrouwen terug te krijgen. Hoewel doelman Tobe Leysen de juiste keuze maakte, was de bal van Heymans niet goed genoeg.

"Ik dacht dat de keeper niet in het midden van zijn doel zou blijven staan bij 1-0, maar hij deed het toch", zei hij teleurgesteld tegen DAZN. "Ik gaf de bal niet goed, dat geef ik toe."

"Het was een gemiste kans op een belangrijk moment. Als we 1-1 hadden gescoord, zou de rode kaart niet zijn gekomen en zouden de laatste 20 minuten anders zijn verlopen. Ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen en me verontschuldigen", vervolgde hij.

Had Heymans de strafschop moeten nemen?

Uiteraard wordt het hem door zijn ploegmaats niet kwalijk genomen. Heymans maakte dit seizoen al belangrijke doelpunten voor Charleroi.

Heymans vindt echter dat er geen reden is om te blijven hangen in dat ene moment: "De eerste helft was positief, vooral de actie van Parfait Guiagon die de paal raakte. We moeten gewoon snel weer effectief worden."