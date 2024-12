Tobe Leysen is de held van OHL: de doelman lacht het laatst nadat Daan Heymans het vergalt met uitspraak in podcast

In de meest bepalende fase in OHL - Charleroi haalde Tobe Leysen het van Daan Heymans. De 1-0 bleef op het bord, de Leuvenaars staken de drie punten op zak.

Leuven was gevleid op voorsprong gekomen dankzij een fraaie knal van N'Dri. Charleroi zat plots in de penarie, maar kreeg een levenslijn: een elfmeter. Daan Heymans schoot de strafschop rechtdoor, zoals zovele veldspelers doen. De voetballer die haast nooit mist van op elf meter had pech. De doelman die nog nooit een penalty stopte, bleef staan.

"Het voelt goed om die penalty te pakken, daardoor pakken we de drie punten en dat geeft toch iets extra's", glundert Tobe Leysen. "Een doelman blijft zelden staan bij een penalty, maar Heymans had er ook iets over gezegd in zijn podcast." Tegenwoordig duiken steeds vaker voetballers op bij podcasts. Dat kan dus ook averechts uitpakken. "Dus ik dacht: ik waag de gok."

De druk bij Tobe Leysen

Misschien in de toekomst toch opletten door heel spontaan allerlei dingen te vertellen in podcasts. Punten pakken met je ploeg is nog altijd zoveel belangrijker. Het elfde gelijkspel van het seizoen dreigde voor OH Leuven, maar Tobe Leysen heeft er dus anders over beslist. "De druk lag bij mij en daarom zal Heymans gedacht hebben dat ik een hoek zou kiezen."

OHL is - bekermatch incluis - eigenlijk aan een knappe reeks met ongeslagen matchen bezig. Alleen had die reeks tot dusver te weinig punten opgeleverd. "Ondertussen hebben we zes matchen niet verloren. Het was goed dat we niet verloren, maar we wonnen ook niet." De Leuvenaars konden dus enkel vrede nemen met de volle buit.

Manier waarop doet er even niet toe voor OHL

De manier waarop deed er even wat minder toe. "Vandaag was misschien wel onze minste match, maar we gaan toch met drie punten lopen. Misschien kunnen we hier nu op voort bouwen."