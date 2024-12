Een ijzersterk Beerschot botst op een beresterke Matthieu Epolo van Standard

Een wedstrijd die alles had behalve doelpunten. Zowel Beerschot als Standard maakten er een leuke wedstrijd van, maar die spijtig genoeg eindigde zonder winnaar.

In de laatste vijf wedstrijden kon Beerschot geen enkel punt pakken tegen Standard. Ze kwamen zelfs niet tot scoren, maar het was snel te zien dat de thuisploeg hier verandering in wou brengen.

Flitsend begin van Beerschot

Het speelplan van Beerschot was snel duidelijk. De bal heel snel over de verdediging van Standard spelen om zo ruimte te krijgen. Zo werd Charly Keita tot driemaal vrijgespeeld in de eerste vijf minuten van de wedstrijd. De aanvaller kwam echter niet tot scoren.

Het regende kansen voor Beerschot in de eerste helft. Zo was Thibaut Verlinden, maar ook Colin Dagba heel dicht bij het openingsdoelpunt. Er stond echter een beresterke Matthieu Epolo in doel bij Standard.

Ijzersterke Matthieu Epolo

Ondanks dat het kansen regende voor Beerschot was Matthieu Epolo de uitblinker in de eerste helft. De doelman van Standard speelde een ijzersterke wedstrijd. Hij hield op zijn eentje zijn ploeg recht met een aantal fabuleuze reddingen.

Ondanks de vele kansen stond er verrassend genoeg een brilscore op het bord.

Standard domineerde in de regen

In de loop van de eerste helft begon het te regenen en de koude druppels inspireerden Standard. De bezoekers kwamen het sterkst uit de kleedkamer en domineerden de tweede helft. Tot echte grote kansen kwamen ze echter niet.

In de eerste helft moest Epolo nog een aantal goede reddingen doen om zijn ploeg recht te houden. Dit moest Nick Shinton niet uit zijn mouw toveren. De doelman van Beerschot kwam een aantal keer goed tussen, maar moest geen wonderreddingen verrichten om zijn netten schoon te houden.

Een prangend slotkwartier

Beerschot nam stelselmatig het heft terug in handen. Marwan Al-Sahafi en Thibaud Verlinden waren het gevaarlijkst. Wederom was het Matthieu Epolo die zijn ploeg recht hield. De doelman van Standard was de absolute uitblinker bij de Luikenaars.

Ondanks de vele kansen en leuk voetbal eindigde de wedstrijd toch met een nul tegen nul op het bord.