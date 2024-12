Matthieu Epolo van Standard strooit met lof na uitstekende prestatie tegen Beerschot: "Het doet me goed dat ik zoveel steun krijg!"

Matthieu Epolo was de absolute uitblinker bij Standard. De doelman hield zijn ploeg recht en zijn netten schoon. De steun die hij krijgt heeft voor hem het verschil gemaakt.

Beerschot en Standard maakten er een leuke wedstrijd van. Een ijzersterk Beerschot botst op een beresterke Matthieu Epolo van Standard Beerschot was heel sterk, maar botste op Matthieu Epolo. De doelman van Standard speelde een zeer sterke wedstrijd en voorkwam meerdere malen dat Beerschot op voorsprong kwam.

Na de wedstrijd werd hij dan ook hard toegejuicht door de meegereisde supporters van Standard. De doelman glinsterde toen hij voor de camera's van DAZN kwam. "Het doet me veel plezier dat de supporters mijn naam scanderen", opende hij voor de camera. "Het doet me goed dat ik zoveel steun krijg van de fans, maar ook van de sportieve staf."

Het waren moeilijke maanden voor de Luikse doelman. Hij kreeg zijn kans, maar was niet altijd foutloos. Dit zorgde ervoor dat Bodart in zijn plaats kwam. Deze blesseerde zich echter en hierdoor is Epolo terug de sterke man in doel. "Ja, het was moeilijk maar dat is voetbal. Ik ben blijven werken en dit heeft zoals vandaag geloond."

Beerschot was sterk vandaag en zo lijkt het of Standard tevreden mag zijn met een punt. "Het was moeilijk voetballen vandaag op een slecht veld. Het was inderdaad een moeilijke wedstrijd voor ons, maar we hebben toch een punt gepakt. Nu is het toewerken naar de volgende wedstrijd en daarin proberen de drie punten te pakken", sluit Epolo vastberaden af.