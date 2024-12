Deze keer klopt de tactiek zeker wel, maar zelfde Mechelse boeman als op de Bosuil ontzegt Antwerp de overwinning

Lag het nu aan de tactiek dat Antwerp tegen Charleroi zo'n fikse kater had opgelopen of niet? Winnen in Mechelen zou in elk geval het best mogelijke antwoord geweest zijn. Antwerp leek ook op weg naar de zege, tot Bas Van den Eynden de 1-1 binnenkopte.

Na de discussie over de tactiek tegen Charleroi was het uitkijken voor welke aanpak Jonas De Roeck in Mechelen zou kiezen en hoe hij de schorsing van Janssen zou opvangen. Dat deed hij onder meer met een basisplaats voor Valencia. Ook Odoi en Riedewald konden op een plekje in de elf rekenen. De Roeck zag van de zijlijn wel dat Mechelen het meeste initiatief nam voor rust.

Doelpunt KV Mechelen afgekeurd

Dit leverde niet veel op, behalve die ene keer. Ouattara schoof netjes binnen, maar de lijnrechter vlagde terecht voor voorafgaand buitenspel van Lauberbach. Op Antwerps gevaar was het wachten tot het slot van de eerste helft. Bataille zonderde Kerk af, die stuitte op De Wolf. In de laatste seconden voor de koffie waren de Antwerpse hoofdrolspelers dezelfden. Via Touba hobbelde de bal na een rommelige fase over de lijn (0-1).

© photonews

Dat scenario beviel De Roeck uiteraard. Zijn ploeg had ook mogelijkheden om zich naar 0-2 te counteren. Vooral Bataille liet het verdubbelen van de voorsprong liggen en schoot overhaast naast. De partij leek richting een zuinige zege voor Antwerp te kabbelen. De bezoekers schitterden niet, maar gaven amper iets weg. De thuisploeg bakte er ondanks alle goede intenties offensief weinig van.

Assist Hairemans en gelijkmaker Van den Eynden

Het uitvallen van Raman, vlak na de wissel van Lauberbach, verbeterde het Mechelse perspectief niet. Op stilstaande fase kon het natuurlijk nog altijd gebeuren. Hairemans schilderde een vrije trap wondermooi op het hoofd van Van den Eynden en het stond dan toch 1-1. Die naam doet bij Antwerp nog wel een belletje rinkelen. Van den Eynden zorgde in het duel op de Bosuil tussen deze ploegen voor het enige doelpunt.

In de ontmoeting Achter de Kazerne tussen beide teams was zijn treffer meteen ook het laatste wapenfeit. KV Mechelen en Antwerp schrijven een puntje bij. Stamnummer 1 ziet de top 3 in de JPL mogelijk verder uitlopen.