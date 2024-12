Jonas De Roeck stilaan met groot en aanslepend probleem geconfronteerd bij Antwerp

Opnieuw geen overwinning voor Antwerp. Nochtans kon Jonas De Roeck niet helemaal ontevreden zijn, maar zijn ploeg bleek wel eens te meer kwetsbaar op standaardsituaties. Dat begint punten te kosten.

De Roeck vond terecht dat Antwerp in het spel wel defensieve controle had op het veld van KV Mechelen. Dat had volstaan voor de overwinning, ware het niet dat het misliep bij een vrijschop van Geoffry Hairemans. "Mechelen heeft in zijn laatste thuiswedstrijden ook getoond dat het altijd nog momentjes krijgt. Het is weeral op stilstaande fase dat we een doelpunt slikken", moet De Roeck vaststellen.

"Dat moet de komende weken beter. Het was goed getrapt van Hairemans. Als een speler vrij kan inlopen en kan binnenkoppen, dan moeten we daar scherper op zijn. Zo simpel is dat. Het is het inschatten van een situatie. Je moet de lopende man opvangen, maar Van den Eynden komt vrij inlopen", zucht de T1 van Antwerp over de dekking bij die fase.

Moeilijke fase voor Senne Lammens

We mogen veronderstellen dat Antwerp hier toch aan werkt tijdens de week. "We trainen daar natuurlijk op, maar op training zijn dat heel andere situaties dan in een wedstrijd, met nu een vrije trap onder het oog van de spionkop van de tegenstander. We moeten die lopende man oppikken, we moeten daar scherp in worden. Het is spijtig. Omdat de bal zo goed getrapt was, was het voor Senne Lammens moeilijk om uit te komen."

Als je op defensief vlak een pijnpunt hebt, is dat niet zo erg als je er offensief gebruik van kan maken. Antwerp zou zelf ook moeten kunnen dreigen op hoekschoppen of vrije trappen. Chery en Ondrejka hebben de traptechniek om daar voor te zorgen, maar het komt er momenteel niet uit. "Hoe dat komt? Dat kun je beter aan hen vragen, hé."

De Roeck vraagt meer concentratie

Het komt erop aan om de gave om te zetten in kwaliteit. "Ze kunnen zeker ook een goede bal trappen op stilstaande fase, dat hebben ze ook al getoond. Mogelijk ligt het aan de concentratie. Misschien moeten ze rustiger zijn en niet zo opgenaaid zijn."