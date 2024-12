Referee Department is ook heel duidelijk over mogelijke rode kaart voor Denis Odoi

Denis Odoi ging vrijdagavond nogal fel door op Rob Schoofs. Hij kwam er echter vanaf zonder bestraffing. Uiteraard werd Jonathan Lardot in 'Under Review' gevraagd of dat de juiste beslissing was.

Het was soms op het randje in de Antwerpse derby en dan gaat Denis Odoi natuurlijk voorop in de strijd. Die sloot de wedstrijd af met een gele kaart, maar dat was voor een trekfout op Bafdili, die de bal niet eens had.

Een paar minuten eerder was hij met gestrekt been doorgegaan op Rob Schoofs. Hij raakte wel eerst de bal, maar daarna ook de voet van de KV Mechelen-middenvelder.

Die had geluk dat zijn been niet op de grond stond. Scheidsrechter Wim Smet floot vreemd genoeg niet en Antwerp kon uitbreken. Daar kwam zelfs een heel grote kans uit voort Bataille trapte onbegrijpelijk naast.

“Ik verwachtte daar geen andere beslissing", aldus Jonathan Lardot. “Denis Odoi neemt een risico door zo naar de bal te tackelen, maar hij heeft wel de bal en probeert achteraf zijn benen terug te trekken."

"Er is natuurlijk contact met Rob Schoofs, maar dat is niet met gestrekt been. Hij probeert immers zijn been terug te trekken. Als Wim Smet een fout had gefloten, had ik dat begrepen. Maar we verwachten in elk geval geen rode kaart.”