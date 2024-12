Lang niet iedereen heeft dezelfde wedstrijd gezien na KV Mechelen - Antwerp

Het is een puntendeling geworden in KV Mechelen - Antwerp. Of dat een billijk resultaat was of een bepaalde ploeg meer verdiende, daar liepen de meningen over uiteen.

Na 90 minuten stond 1-1 op het scorebord. Desondanks claimden de beide kampen dat ze aanspraak maakten op de overwinning. Geoffry Hairemans, die met een haarfijne vrije trap aan de basis lag van de Mechelse gelijkmaker, was het duidelijkst met zijn mening. "Ik vond dat wij de betere ploeg waren, we hadden de drie punten verdiend."

Een gelijkaardig geluid was te horen bij Bas Van den Eynden, die de assist van Hairemans tegen de touwen kopte. Voor Van den Eynden al zijn tweede doelpunt tegen Antwerp. "Er zat veel meer in, maar we moeten blij zijn met een punt. Een 1 op 6 tegen Club en Antwerp voldoende? Neen, we moesten minstens vier op zes pakken in die twee matchen. Dat verdienden we ook op basis van ons spel. Op naar de volgende match nu."

Verdiende KV Mechelen of Antwerp de zege?

Bij Mechelen waren ze dus van mening dat het beter moest aflopen. Bij Antwerp ... vonden ze dat ook. "Ik denk op zich wel dat we meer dan een punt hadden verdiend. Heel tevreden kunnen we er ook niet mee zijn. We hadden beter verdiend, jammer van dat tegendoelpunt op stilstaande fase. We toonden wel een veel betere mentaliteit dan vorige week", probeerde Kobe Corbanie toch het positieve te onthouden.

De Antwerp-speler oordeelde dus dat de volle buit mee had moeten gaan naar de Bosuil. Zijn trainer verwoordde het iets minder uitdrukkelijk, maar zat toch ook met de uitslag in mijn maag. "Op voorhand neem je vrede met een 1-1, maar omdat we controle hadden, heb ik toch een dubbel gevoel na deze wedstrijd", aldus Jonas De Roeck.

Waarheid ligt in het midden na KVM - Antwerp

Zoals meestal ligt de waarheid ergens in het midden. KV Mechelen eiste het meeste balbezit op, maar creëerde amper een kans. Antwerp was defensief heel solide, maar imponeerde in het veldspel nu ook weer niet. Dan is een gelijkspel geen onlogische uitkomst.