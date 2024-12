De harde woorden van Toby Alderweireld zijn aangekomen: zo zijn ze er in de spelersgroep bij Antwerp mee omgegaan

De harde woorden van Toby Alderweireld werden een item waar na de vorige speeldag niet naast te kijken viel. Het was dan ook de vraag hoe dat bij de rest van de Antwerpse spelersgroep ontvangen zou worden.

Alderweireld vond dat Antwerp tegen Charleroi tactisch overklast werd. Of dat nu het geval was of niet, de aanvoerder was in elk geval streng voor de prestatie van vorig weekend. Dan kun je je voorstellen dat in de kleedkamers wel één en ander moest uitgeklaard worden. "Goh, ja. Of daar veel over gesproken is geweest... Als ploeg wisten we gewoon dat er een reactie moest komen na vorige week", zegt Kobe Corbanie.

De man die Achter de Kazerne als rechtsachter acteerde vond wel dat er sprake was van zo'n antwoord. "Die reactie hebben we ook laten zien. We hebben ook als spelers en als groep gezegd dat het op een andere manier moest. We hebben nu wel als een ploeg op het veld gestaan. Ik denk dat we qua mentaliteit hier wel op kunnen voortbouwen."

Mentaliteit Antwerp moest beter

Naast de discussie over de tactiek was het inderdaad glashelder dat de ingesteldheid anders moest zijn van bij de aftrap. Is daar dan extra op gehamerd? "Het is natuurlijk wel ter sprake gekomen dat de mentaliteit beter moest, maar ook dat beseften we als ploeg. Je weet dat het in Mechelen nooit een gemakkelijke wedstrijd is", verwachtte Corbanie zich sowieso aan een intense strijd.

Die is er ook gekomen. Het was vanaf minuut 1 knokken voor elke bal. Het was langs beide kanten geen avond voor champagnevoetbal. Zo kon Corbanie zich ook wel uitleven. Hij viel onder meer op door het afblokken van enkele ballen en een senstationele terugkeer in een duel met Rob Schoofs. "Ik voelde zelf wel dat ik goed in de match zat."

Kobe Corbanie analyseert tegentreffer

Op persoonlijk vlak een opsteker, maar na die tegentreffer in het slotkwartier heeft Antwerp nu wel al vier wedstrijden niet meer gewonnen. "Onze lijn stond niet perfect, denk ik. Dat moeten we nog eens analyseren."