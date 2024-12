Kritische commentaren worden niet geschuwd: KV Mechelen-spelers op het hart gedrukt wat ze veel beter moeten doen

KV Mechelen beleeft op zich opnieuw een ontspannen seizoen waarin het flirt met de subtop. De drang om nog een hoger niveau te halen is wel aanwezig. Zeker omdat KV - bekermatch incluis - ondertussen al vier wedstrijden wacht op een overwinning.

Besnik Hasi is dan ook kritisch en vindt dat zijn ploeg op verschillende vlakken beter kan doen. Het voorbije weekend stoorde hij zich onder meer aan de tegentreffer tegen Antwerp. "Zoals zo vaak in deze competitie geven we het weg in de laatste minuut van de eerste helft. We hadden het balbezit. Onze aanvaller moet daar altijd de bal bijhouden", viseert hij het balverlies van Lauberbach.

"We verliezen dus de bal, we verliezen duels en verslikken ons in de voorzet." Wat tegendoelpunten betreft ligt natuurlijk ook een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de verdedigers. Met Vanheusden die wellicht out is voor de rest van het seizoen en ook een geschiedens van blessuregevoeligheid bij Van den Eynden, is de spoeling in het centrum dun. Zeker omdat Raemaekers recent enkele belabberde prestaties heeft geleverd.

KV Mechelen moet defensief beter worden

Dat is volgens Hasi dan ook de grootste uitdaging voor zijn ploeg: defensief beter gaan presteren. "We moeten verdedigend meer kwaliteit brengen. Hoe wij de laatste tijd verdedigen, dat is niet goed genoeg." Ook offensief is er wel werk aan de winkel. "We missen met Foulon en Storm onze volledige linkerflank en dan zie je dat het anders voetballen is."

Die twee zorgden voor heel veel daadkracht en aanvallende snedigheid. "Normaal kunnen we dreigen in de omschakeling als we van kant veranderen. Tegen Antwerp konden we op links niet meer versnellen." Een boodschap ook aan de jongens in die zones. Bij blessures van sterkhouders zouden andere spelers moeten opstaan. Een Nosa Dahl bijvoorbeeld, voor wie KVM toch meer dan een miljoen euro op tafel legde.

Aankoop Malinwa moet nog stappen zetten

"Hij moet fysiek nog altijd veel beter worden. Als ik de precieze verklaring zou weten voor zijn fysieke problemen, zou het wel veranderen. Het ritme in België ligt drie keer hoger dan waar hij vroeger speelde. Hij kan acties maken op zijn lijn, maar soms moet je ook tussen de lijnen spelen, weten wat de pas-en looplijnen zijn, weten wat te doen bij balverlies. Daar moet hij nog stappen in zetten", is Hasi duidelijk.