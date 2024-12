Patrick Goots had het nooit verwacht: nog meer interne strubbelingen bij Royal Antwerp FC

Patrick Goots trok vrijdag naar KV Mechelen. Van de spektakelmatch die hij verwacht had kwam echter bitter weinig in huis, zo gaf de analist achteraf mee.

KV Mechelen vierde zijn 120-jarige bestaan in de match tegen Royal Antwerp FC. Patrick Goots werd als één van de vele clublegendes in de bloemetjes gezet.

De match viel volgens de analist echter stevig tegen. “De eerste helft was dramatisch. Ik kan er niets anders van maken”, zegt Goots aan Gazet van Antwerpen.

“Het was het slechtste Antwerp dat ik in járen heb gezien. Er zat heel weinig in. De invulling van het nieuwe systeem klopte niet, want Praet en Odoi wisten niet wat ze met Mrabti en Hairemans moesten aanvangen.”

Maar Goots merkte ook iets op dat hij totaal niet verwacht had. Een stevig teken aan de wand, na de eerdere opmerkingen van Toby Alderweireld. “Wat me vooral opviel: er waren veel irritaties naar elkaar toe. Da’s toch ook iets nieuws.”

Volgens Goots moet er tijdens de rust stevig over dat onderwerp gesproken zijn. Verstraeten bracht na de pauze wat meer evenwicht. “Op basis van de inzet en de mentaliteit, die in de tweede helft wel goed zat, pakte Antwerp een verdiend punt. Hoewel dat er in mijn ogen drie hadden moeten zijn…”

Offensief is het bijzonder moeilijk. Zonder Vincent Janssen, maar ook op verplaatsing. “Ik denk dan terug aan die kans voor Kerk, net voor de 0-1. Het schot van Bataille, die vrij mocht aanleggen aan de rand van de zestien. Dat was van een bedenkelijk niveau.”