🎥 Moest Denis Odoi hiervoor rood gekregen hebben: meningen verschillen enorm

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Antwerp liet op het veld van KV Mechelen alweer punten. Het had echter nog erger kunnen zijn voor The Great Old, want mogelijk ontsnapte Denis Odoi aan een rode kaart.

Het was soms op het randje in de Antwerpse derby en dan gaat Denis Odoi natuurlijk voorop in de strijd. Die sloot de wedstrijd af met een gele kaart, maar dat was voor een trekfout op Bafdili, die de bal niet eens had. Een paar minuten eerder was hij met gestrekt been doorgegaan op Rob Schoofs. Hij raakte wel eerst de bal, maar daarna ook de voet van de KV Mechelen-middenvelder. Die had geluk dat zijn been niet op de grond stond. Scheidsrechter Wim Smet floot vreemd genoeg niet en Antwerp kon uitbreken. Daar kwam zelfs een heel grote kans uit voort Bataille trapte onbegrijpelijk naast. Het publiek in Mechelen was natuurlijk furieus en ook op de bank eisten ze een kaart voor Odoi. We hebben inderdaad al rode kaarten gezien voor gelijkaardige tackles waar eerst de bal werd geraakt, maar de intensiteit en de manier waarop werden bestraft. Maar oordeel zelf: had Odoi hier een kaart (rood?) verdient of niet? 👀 | Verdiende Denis Odoi een kaart voor die tackle? 🫣👊 #KVMANT pic.twitter.com/YzoS9cRety — DAZN België (@DAZN_BENL) December 13, 2024