Standard had zaterdag een zeer verrassende uitblinker: "Hij is elke keer een van de beste op het veld"

Standard was niet bijzonder teleurgesteld over het gelijkspel op het veld van Beerschot op zaterdag. Zoals Henry Lawrence benadrukte, zijn de Rouches blij dat ze hun doel schoon hebben gehouden onder moeilijke omstandigheden.

Op zaterdag heeft Standard een nieuwe kans gemist om de top 6 binnen te komen op het veld van de rode lantaarn, Beerschot. De Rouches botsten op een Beerschot dat waarschijnlijk de drie punten verdiende, maar slaagden er dan toch in hun doel schoon te houden. Iets waar Henry Lawrence tevreden over was.

"Elke wedstrijd is belangrijk, en zelfs als we hierheen zijn gekomen om te winnen, kunnen we niet teleurgesteld zijn na een clean sheet", vertelde hij bij ons. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, zeker met dit erg koude weer en een moeilijk veld."

"We wisten dat ze snel waren in de aanval, dat is hun kracht. We hebben ons best gedaan om ze niet te veel kansen te geven. Het was een zeer directe wedstrijd tussen twee ploegen die snel naar voren wilden gaan. We moesten achterin solide blijven en dat is ons gelukt."

In de eerste helft redde Matthieu Epolo Standard. De 19-jarige doelman, die de laatste weken heel wat kritiek moest slikken, had nu toch een groot aandeel in het behaalde punt.

"Iedereen heeft vertrouwen in hem, en als we zijn reddingen zien, is het ongelooflijk. Hij is een uitstekende keeper en iedereen steunt hem. Ik denk niet dat hij deze wedstrijd nodig had, hij is al een van de beste op het veld elke keer. Misschien heeft hij fouten gemaakt, maar iedereen maakt fouten op het veld en vooral als je zo jong bent", besloot Henry Lawrence.