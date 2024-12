Denkey neemt afscheid in stijl en heeft nog tijd voor een grapje, ploegmaats kijken ook naar de toekomst

Kevin Denkey heeft in stijl afscheid genomen van Cercle Brugge. Op bezoek bij KAA Gent zorgde hij met zijn tiende doelpunt van het seizoen voor een knappe puntendeling voor De Vereniging in de Planet Group Arena. Nu trekt hij naar de Verenigde Staten.

Kévin Denkey scoorde zijn tiende van de competitie. Als we er ook nog zijn vijf doelpunten in Europa bijtellen, dan was hij ook dit seizoen alweer meer dan op dreef voor De Vereniging.

"Ben ik nu topschutter? Dolberg scoorde? Jammer! Ach, als ik hier was gebleven, dan was ik zeker opnieuw topschutter geworden", grapte de Togolese aanvaller na de 1-1 in Gent. "Neen, het is allemaal niet erg. Ik ben blij met mijn doelpunt, dat is zeker."

Afscheid in stijl

"Toen ik hoorde dat mijn laatste match tegen Gent zou zijn, dacht ik dat het voorbestemd was. Ik had al vaker gescoord tegen de Buffalo's en wilde mijn laatste goal ook tegen hen maken. Ik wist dat het ging gebeuren."

De aanvaller scoorde in zijn carrière liefst negen keer tegen Gent. Tegen geen enkele andere ploeg scoorde hij meer dan tegen Gent. Tegen OH Leuven (zeven) en Beerschot (zes) was hij ook goed bij schot.

"We gaan hem zeker missen", pikte ook Christiaan Ravych in. "Anderen zullen nu moeten opstaan om voor de doelpunten te zorgen." En ook de supporters en de spelersgroep gaven hem nog een mooi afscheid in de Planet Group Arena.