🎥 Brandon Mechele is erg verbaasd na overwinning tegen leider Genk: "Is dat echt? Waarom?"

Club Brugge heeft zondag leider Genk met 2-0 verslagen. Brandon Mechele scoorde het openingsdoelpunt en werd verkozen tot Man van de Match, tot zijn eigen verbazing.

Club Brugge en Genk speelden zondagnamiddag de absolute topper van speeldag 18. De leider ging met 2-0 onderuit op Jan Breydel.

Club Brugge was 90 minuten lang de betere ploeg, terwijl Genk de bal altijd gewoon achteraan rondspeelde, met weinig intentie om te scoren, zo leek. Na de gemiste strafschop van Tolu kon Brandon Mechele op een hoekschop het openingsdoelpunt maken.

Later besliste Andreas Skov Olsen de wedstrijd. Hij werd bij een vrije trap helemaal alleen gelaten waardoor hij met een knap schot de 2-0 kon maken.

Na afloop werd Mechele verkozen tot Man of the Match. Zelf leek hij al niet goed te begrijpen waarom. "Is dat echt? Waarom?", reageerde hij verbaasd bij DAZN. "Allez, dankuwel he", ging hij toch verder.

"Heel de ploeg heeft goed gespeeld. We waren erg dominant en we moesten in de eerste helft eigenlijk altijd al scoren. Simon hield ons mooi recht en nadien konden we nog goed met 2-0 winnen", vertelde hij nog kort over de wedstrijd.