"Wanneer ga je het doen?" Filip Joos gaat wel heel erg ver in zijn analyse van KRC Genk

De intenties van KRC Genk tegen Club Brugge waren duidelijk. Al verwacht je dat niet van een ploeg die voor de titel wil gaan.

KRC Genk speelde geen goede partij in het Jan Breydelstadion. Het mocht van geluk spreken dat Club Brugge voor de rust niet één of meerdere keren scoorde.

Het kreeg met wat geluk zelfs een strafschop die de overwinning had kunnen opleveren, maar Tolu besloot op doelman Mignolet. Sclub Brugge scoorde daarna nog twee keer en won de partij.

“Ik vind vooral: je staat vier punten voor, als je nu geen lef toont en geen tempo in die match brengt terwijl Club een Europese match in de benen heeft ... Wanneer ga je het dan nog doen?”, vraagt Filip Joos zich af in 90 Minutes.

Hij trekt meteen een heel verregaande conclusie over de Limburgers. “Volgens mij is het gewoon omdat ze er niet meer toe in staat zijn. Genk is echt een mooiweerploeg. Zo word je nooit kampioen.”

Het draait volgens Joos al weken niet meer. “Ik bedoel niet letterlijk dat ze enkel goed zijn als het mooi weer is, maar wel dat als alles mee zit, de goede voetballers naar boven komen. Maar er zijn te weinig spelers die je boven een dood punt kunnen tillen en er is te weinig geloof in zichzelf. Heynen zit bijvoorbeeld echt in een mega vormdip.”